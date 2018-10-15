المنتخب الوطني بـ الأبيض أمام سوازيلاند



حضر الاجتماع طاقم الحكام السوداني الذي سيدير المباراة بقيادة محمود علي إسماعيل ومعاونيه وليد أحمد علي ومحمد عبد الله إبراهيم بالإضافة إلى الصديق محمد الطريفي حكما رابعا.



حضر عن المنتخب الوطني محمد صلاح المدير الإداري للفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

يرتدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم طاقما أبيض في لقاء سوازيلاند غدا ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية .جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد مساء اليوم بقيادة الزامبي جوزيف نيكولي مراقب المباراة وبحضور مجدي عبد الغني رئيس البعثة وفيدريك مانجوميزولي مدير الاتحاد السوازيلاندي.وتقرر أن يرتدي المنتخب السوازيلاندي طاقمه الأزرق ، فيما يرتدي الحارس المصري طاقمه الأزرق الفاتح والحارس السوازيلاندي طاقما أسود.فيما أعلن الجانب السوازيلاندي عن طرح 7 آلاف تذكرة للقاء نظرا لصغر عدد المدرجات بستاد مافوسو أكبر ملاعب سوازيلاند.