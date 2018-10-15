بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال الشرطة المصرية البواسل؛ لرصد خلية إرهابية إخوانية كانت تسكن في أحد كهوف جبال أسيوط.



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن الداخلية داهمت الخلية الإرهابية، وحدث مقاومة بين الإرهابيين والقوات وتم تصفية الإرهابية في لحظة؛ مرددا: « إحنا عايزين تصفية الإرهابيين عايزين من كده كل يوم».



وتابع موسي؛: « اللي يستسلم من الإرهابيين محدش هيقلته؛ إنما اللى يقاوم الشرطة والجيش هيتصفى فورا ».