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رياضة

حسام حسن: منتخب مصر وصل كأس العالم في روسيا بالصدفة.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:48 م
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن منتخب مصر صعد لكأس العالم 2018 في روسيا بـ "الصدفة"، بسبب عدم وجود نظام داخل منظومة الكرة المصرية.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إحنا مش منظمين .. هو انت مش عارف تنظم ماتش ماهو نفس المكان والبلد والاستاد من 3 أيام كان فيه 20 ألف متفرج".

وواصل العميد : " الماتشات اتنظمت شيطاني مثلًا والحاجات المحلية مش هتتنظم ؟!".

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت اليوم تأجيل لقاء المصري وجزيرة مطروح بسبب عدم وصول موافقات من الأمن على إقامة اللقاء في ملعب بورسعيد.

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