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ضم السفينة أمان من طراز DP2 لخدمات شركتي الرباط وأنوار بقناة السويس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:34 م
للنشاط المشترك بين
للنشاط المشترك بين شركتي القناه لرباط وانوار السفن
كتب محمد الغزاوى
نجح رئيس مجلسي شركتي الرباط وانوار السفن والتمساح التابعين لهيئة قناة السويس في ضم السفينة أمان أحدث السفن المنضمة حديثا من طراز DP2 التابعة للنشاط المشترك بين شركتي القناة لرباط وانوار السفن برئاسة المهندس يحي عوض وشركه التمساح لبناء السفن برئاسة المهندس رضا السنجابي. 

ويعكف رئيسا الشركتين المتواجدين حاليا بالصين لإنهاء كافة التجارب البحرية واجتياز اختبارات أحد أكبر هيئات الإشراف الإنجليزية المتخصصة في اختبارات واعتماد تشغيل نظام الـDP2 .

وقد أثنى الخبير الانجليزي بقدره السفينه وكفاءتها العالية كما أسفرت المجهودات الخاصة بالتعديلات والدراسات واعتماد التصميمات والأحمال الكهربائية إلى أن تكون السفينة قادرة ومجهزة لتشغيل جميع معدات الغطس إضافة إلى قدرتها على تشغيل غواصات آلية ROV كما حصله على شهادة INTERIM CERTIFICATE
CLASS NOTATION :
*A1,FFV1,DSV CAPABLE OFFSHORE SUPPORT VESSEL ,ROV CAPABLESUPPLY ,MMS,ACCU,DPS-2,CPS,CRC,SPS,RW
ضم السفينة أمان من طراز DP2 لخدمات شركتي الرباط وأنوار بقناة السويس
ضم السفينة أمان من طراز DP2 لخدمات شركتي الرباط وأنوار بقناة السويس

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