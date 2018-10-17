إحالة رئيس حي الدقي ومدير الإدارة الهندسية و3 آخرين للجنايات

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحامي "وسيط"، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار التي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.





والمتهمون هم: "نادر. س .ع رئيس حى الدقى، ومارى. ي. م مدير عام الإدارة الهندسية بحى الدقى، وهانى. ف . م "راشى" العضو المنتدب لشركة تسويق الأرز، وحشمت. ح . ا حاصل على دبلوم زراعة "راشى" وأشرف. ف.س، محام "وسيط"، ومدحت. ر . ب مهندس "راشى".





تم عرض المتهمين علي نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عقب القاء القبض عليهم واعترف المتهمان الراشيان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.



