إحالة رئيس حي الدقي ومدير الإدارة الهندسية و3 آخرين للجنايات

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحامي "وسيط"، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار التي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
والمتهمون هم: "نادر. س .ع رئيس حى الدقى، ومارى. ي. م مدير عام الإدارة الهندسية بحى الدقى، وهانى. ف . م "راشى" العضو المنتدب لشركة تسويق الأرز، وحشمت. ح . ا حاصل على دبلوم زراعة "راشى" وأشرف. ف.س، محام "وسيط"، ومدحت. ر . ب مهندس "راشى".
تم عرض المتهمين علي نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عقب القاء القبض عليهم واعترف المتهمان الراشيان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.
وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين "شقيقان"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحي رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.