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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الخميس.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، واليورو 20.53 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.34 جنيه للشراء، 23.58 جنيه للبيع،والدينار الكويتى 58.67 جنيه للشراء،و 59.01 جنيه للبيع،والريال السعودى 4.70 جنيه للبيع،و4.75 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 700 جنيه للجرام، وعيار "21" نحو 611 جنيها للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 4892 جنيهًا

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