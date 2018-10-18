ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "الوحدة العربية – عزبة رستم شرق – إبراهيم بك – التعاون الشرقية – عزبة عثمان – بيجام – التعاون والسعادة – أرض الجنينة – محمد كامل – منطقة منطى – أم بيومي – منشية عبد المنعم رياض – منطقة ابن الحكم – منطقة بدر – المنشية الجديدة – أرض الحافي – حوض القنطرة – حوض العمدة – وبعض المناطق في نطاق حي شرق وغرب شبرا الخيمة"، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الرابعة عصر غد الجمعة وحتى الرابعة صباح اليوم التالي "السبت".

ويأتي ذلك لمحاولة تحسين مياه الشرب بشبرا الخيمة، من خلال ربط خط المياه قطر 600 مم على مصدر آخر للمياه من الخط قطر 1500 مم بشارع أحمد عرابي لزيادة كمية المياه للوفاء باحتياجات كافة المناطق التابعة لشركتي مياه الشرب بالقاهرة والقليوبية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتهيب الشركة العملاء بعد الانتهاء من الأعمال عند ظهور عكارة ترك صنبور المياه مفتوحًا حتى تزول هذه العكارة والشركة تطمئن العملاء بأنها لن تحملهم تكلفة هذه المياه.

ترشيحاتنا

وزنك ثابت.. مشروب سحري لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعيها

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

بعد زيارة السيسي .. روسيا تعلن عن مفاجأة بخصوص محطة الضبعة النووية

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

شركة مصرية تفوز بمناقصة عالمية لتنفيذ أكبر محطة للطاقة الكهرومائية ببوروندي

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

صدور تعليمات جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع مسيرات غزة والبالونات الحارقة

آبي أحمد يكشف مفاجأة عن احتياطات إثيوبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

فيديو

السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو
محمد عز العرب: 2018 عام تطور العلاقات المصرية الروسية.. فيديو
البورصة: إتاحة تجديد البيانات للمصريين بالخارج من خلال جواز السفر.. فيديو
ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟