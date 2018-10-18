قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "الوحدة العربية – عزبة رستم شرق – إبراهيم بك – التعاون الشرقية – عزبة عثمان – بيجام – التعاون والسعادة – أرض الجنينة – محمد كامل – منطقة منطى – أم بيومي – منشية عبد المنعم رياض – منطقة ابن الحكم – منطقة بدر – المنشية الجديدة – أرض الحافي – حوض القنطرة – حوض العمدة – وبعض المناطق في نطاق حي شرق وغرب شبرا الخيمة"، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الرابعة عصر غد الجمعة وحتى الرابعة صباح اليوم التالي "السبت".





ويأتي ذلك لمحاولة تحسين مياه الشرب بشبرا الخيمة، من خلال ربط خط المياه قطر 600 مم على مصدر آخر للمياه من الخط قطر 1500 مم بشارع أحمد عرابي لزيادة كمية المياه للوفاء باحتياجات كافة المناطق التابعة لشركتي مياه الشرب بالقاهرة والقليوبية.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



