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أخبار العالم

غزة تستعد لـ جمعة الاختبار وسط تعزيزات على الحدود

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
سمر صالح

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة تحت عنوان "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم" والتى يطلق عليها جمعة الاختبار، و ذلك في الوقت الذي دفعت فيه اسرائيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غزة وذلك بعد يومين من تدمير صاروخ فلسطيني منزلا في بئر السبع.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عقد اجتماعا لحكومته الأمنية، باتخاذ "إجراء قوي للغاية".

وأحصى مصور من رويترز نحو 60 دبابة وناقلة جند مدرعة في منطقة انتشار القوات قرب الحدود، ووصفها بأنها أكبر عدد من قطع العتاد العسكري يراها منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحماس.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "معا" الفلسطينية عن إجماع فصائلي باستمرار الطابع السلمي للمسيرات وعدم الانجرار إلى مربع عسكرتها، وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يحاول جر الفصائل الى مربع العسكرة من جهة والحفاظ على استمرارية التظاهرات بذات الزخم من جهة اخرى.

وأكدت مصادر في حركة حماس ان اجراءات ستتخذ لتقليل التظاهرات العنيفة في المسيرات، خاصة في هذه الجمعة ، حتى لا تجد الفصائل نفسها في مربع التصعيد العسكري.

واوضحت المصادر انها قد تلجأ للتخفيف من البالونات المطاطية بالرغم من أنها سلمية. وقد تكون بداية التخفيف من اليوم حيث انخفض عدد البالونات الحارقة المنطلقة من غزة باتجاه اسرائيل.
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