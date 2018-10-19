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أخبار العالم

قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما دهسهم قطار سريع بمدينة أمريتسار شمال الهند.

وأوضحت القناة أن حشدًا من الأشخاص تجمعوا عند نقطة يعبرها خط للسكك الحديدية بالمدينة للاحتفال بعيد هندوسي تقليدي عندما فاجأهم مرور القطار الذي دهس العشرات منهم.

وأضافت القناة أن الضحايا لم يسمعوا صوت القطار يقترب بسبب الأصوات المرتفعة للألعاب النارية التي أشعلوها احتفالا بالعيد.

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