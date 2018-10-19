ترامب يعلن موعد كشف غموض قضية خاشقجي

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده أن "السعودية حليف مهم، ومستثمر كبير في الولايات المتحدة".



وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "ستتضح الأمور أكثر بحلول الإثنين المقبل بشأن قضية خاشقجي"، في إشارة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.



وعلق ترامب، اليوم الجمعة- على التقارير الإعلامية التي تزعم أن وزير الخارجية مايك بومبيو، استمع خلال زيارته إلى تركيا لتسجيل صوتي يثبت قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي- عبر تغريدة على "تويتر": "وزير الخارجية مايك بومبيو لم يحصل على أو يستمع لأي تسجيل عن حادث القنصلية السعودية في اسطنبول.. أخبار كاذبة".



وكانت الخارجية الأمريكية قد نفت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الوزير مايك بومبيو استمع إلى ملفات صوتية سُجِّلت أثناء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارة الوزير الأمريكي لتركيا قبل يومين.