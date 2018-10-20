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قذاف الدم: القذافي ترك ثروة 600 مليار دولار لكنها تبددت..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:11 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إن 2.5 مليون مواطن ليبي تركوا ليبيا بعد عام 2011 ولكنهم بدأوا في العودة مرة أخرى إلى الأراضي الليبية .

وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مررنا في تاريخنا بصعوبات عدة وقادرون على طوي تلك الجراح".

وتابع:" الله حبا ليبيا بثروات كبيرة يمكن استغلالها في إعادة بناء الدولة، وترك معمر القذافي 600 مليار دولار بين أموال نقدية وذهب وفضة ولكنها تبددت".
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