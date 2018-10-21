القابضة للمياه والصرف الصحي: إدخال الخلايا الضوئية إلى الصنابير للترشيد

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن الشركة تعمل على ترشيد استهلاك المياه من جانب المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع الكثافة السكانية.



وأضاف رسلان في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الشركة بحثت عن أساليب التوعية الناجحة وكيفية ترشيد استخدام المياه، من خلال إدخال الخلايا الضوئية لصنابير المياه.



وكشف رئيس شركة القابضة للمياه عن سبب ارتفاع فواتير المياه، قائلا: "الجهاز التنظيمي هو الذي يحدد تعريفة فواتير المياه ونعمل حاليا على تركيب عدادات ذكية تعمل بالكروت"، مضيفا أنه تم تركيب 120 ألف عداد ذكي حتى الآن، مشيرا إلى هناك إقبال من المواطنين للحصول على ذلك العداد.