مدبولي: إجراء القرعة العلنية اليدوية بمشروع سكن مصر.. الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر"، وذلك للمرحلة الأولى بالمشروع، والمطروحة خلال الفترة من 8 /1 /2018، وحتى 8 /2 /2018، لكل من مدينتى ناصر "غرب أسيوط"، وغرب قنا، والمرحلة الثانية، والمطروحة خلال الفترة من 24 /7 /2018، وحتى 16 /8 /2018، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.



وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية،إنه بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر، فإنه سيتم يوم الأحد 28 /10 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، وسيتم يوم الاثنين 29 /10 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ومشروع "دار مصر"، موضحًا أنه سيتم أيضًا يوم الاثنين 29 /10 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) منطقة سكن مصر بالامتداد الشرقى للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، بمدينة بدر.



وأضاف السباعي، أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، فإنه سيتم يوم الثلاثاء 30 /10 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب الجامعات (الأندلس)، ومسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) المنطقة الأولى بمنطقة المعارض - طريق القطامية العين السخنة، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) المنطقة الثانية بمنطقة المعارض - طريق القطامية العين السخنة، وسيتم يوم الأربعاء 31 /10 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 المتكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) المنطقة الأولى بمنطقة المعارض - طريق القطامية العين السخنة.



كما سيتم يوم الخميس 1 /11 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 4) بالمحلية الثالثة - التجمع الثالث (أرضى - أخير)، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 5) جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 6) شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 7) بالتجمع الثالث بجوار السنترال (أخير)، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 8) بالتجمع الثالث - غرب الحى الأول، ومسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 9) بالتجمع الثالث - شمال الحى الأول.



وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم يوم الأحد 4 /11 /2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (الأرضى- المتكرر – الأخير)، بمنطقة مسلسل (1) منطقة 2600 فدان بشمال المدينة، بمدينة العبور، ومسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1 – 2 – 3) غرب جامعة دمياط - جنوب الحى الأول -الحى المتميز - شرق المدينة، بمدينة دمياط الجديدة، ومسلسل الدورين (1 - 2) منطقة امتداد المدينة، بمدينة المنيا الجديدة، ومسلسل الدورين (2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة (مرحلة أولى)، ومسلسل الدور (1)، بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة (مرحلة ثانية)، بمدينة غرب قنا، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) بالحى الأول (مرحلة أولى)، ومسلسل الدورين (1 – 2)، بالحى الأول (مرحلة ثانية)، بمدينة ناصر "غرب أسيوط".



وأشار السباعي، إلى أنه سيتم إجراء القرعة لجميع المدن، باستاد نادي المقاولون العرب، موضحًا أنه على الحاجزين التواجد من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا طبقًا للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهرًا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصيًا أو توكيل خاص)، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافًا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافًا إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 /11 /2018 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 : 5 مساء.



ونوه السباعي، إلى أنه بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المُشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعها فى الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، موضحًا أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، بجانب كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص وفرع البنك بالمدينة.