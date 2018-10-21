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رياضة

إيفرتون يهزم كريستال بالاس بهدفين في آخر 3 دقائق من زمن المباراة.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:08 م
لاعبو إيفرتون
لاعبو إيفرتون
حسن العمدة
حقق إيفرتون فوزا مثيرا علي منافسه كريستال بالاس بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب جوديسون بارك فى الجولة التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

افتتح إيفرتون التهديف فى الدقيقة 87 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين من رأسيه قوية

وأضاف جينك توسن الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة رائعه فانفرد بالمرمي وسدد بقوة لتسكن الشباك .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون الي النقطة 15 فى المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس فى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .
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