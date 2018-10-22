المرور: 10 نصائح مهمة لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة

ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان والالتزام بالحارات المرورية، عدم القيادة بسرعة عالية، وإضاءة الأنوار الأمامية والخلفية، والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك؛ عند وجود شبورة مائية على الطرق المختلفة.



ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لسائقي السيارات أبرزها:



- إضاءة أنوار الضباب الخلفية والأمامية أثناء الشبورة.



- خلال الشبورة استخدم الأنوار الخافتة (الضوء المنخفض) وليس الأنوار المبهرة (الضوء العالي) لأن الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة كما تعتقد.



- استخدم الأنوار التحذيرية (الانتظار) حتى تكون مرئيًا للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة.



- أبطئ السرعة قدر الإمكان أثناء الشبورة.



- حافظ على المسافة التي بينك وبين السيارات التي أمامك بل أحرص على مضاعفتها لزيادة عوامل الأمان وزيادة زمن متابعة المركبة التى أمامك.



- تجنب تغيير الحارة المرورية إلا عند الضرورة القصوى.



- شغل سخان الزجاج لمنع تكثيف الرزاز على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.



- أخفض صوت الراديو أو الكاسيت إلى أدنى حد مع فتح جزء بسيط من الزجاج للانتباه لأى أصوات استغاثة أو تحذير.



- فى حالة الضباب الكثيف يفضل التوقف خارج الطريق أو محطة خدمة.



- أهمية تهوية زجاج السيارة أثناء الشبورة المائية "لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة اللى بيحجب الرؤية خلال القيادة".



- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية "تحسبًا لوقوع أى مخاطر أو وجود سيارة معطلة غير واضحة بالطريق"؛ وعند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.