ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يستبعد معلمة لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذ

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
محمد الغزاوى
أحال د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، معلمة بمدرسة عاطف السادات الابتدائية إلى الشئون القانونية للتحقيق، فى واقعة استخدامها العنف البدنى مع احد التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى.

كما قرر باهى، استبعاد المعلمة لحين الانتهاء من التحقيقات.

جاء قرار نبوى عقب تقدم ولي أمر ببلاغ للاعتداء على نجله ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار غضب الأهالي.
وكيل تعليم بورسعيد يستبعد معلمة لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذ
وكيل تعليم بورسعيد يستبعد معلمة لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذ
وكيل تعليم بورسعيد يستبعد معلمة لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذ
loading...

ترشيحاتنا

بـ 3 مكونات طبيعية.. يمكنك تكثيف حواجبك بسرعة لا تتوقعيها

وزير الكهرباء: انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى

يحرق 13 سيارة في مول شهير بسبب الغيرة

قذفته بالحجارة من أعلى شجرة.. مجموعة قرود تقتل هنديًا

مدير الإرشاد بالسودان: الإفتاء أفلحت في اختيار عنوان وتوقيت مؤتمرها

تعليق مؤثر لـ زكريا ناصف على عقد رعاية الأهلي

إصابة عامل بجروح في مشاجرة لخلافات بالبحيرة

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل أفضل من الصلاة والصيام والصدقة

ضربة موجعة لـ إنتر ميلان قبل موقعة برشلونة

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها.. اليوم

اتفاق جديد بين ترامب وأردوغان حول إدلب والقس الأمريكي

إثيوبيا توقع اتفاق سلام جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

فيديو

المرور: أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو.. فيديو
فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟