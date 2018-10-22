وكيل تعليم بورسعيد يستبعد معلمة لاستخدامها العنف البدنى مع التلاميذ

أحال د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، معلمة بمدرسة عاطف السادات الابتدائية إلى الشئون القانونية للتحقيق، فى واقعة استخدامها العنف البدنى مع احد التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى.



كما قرر باهى، استبعاد المعلمة لحين الانتهاء من التحقيقات.



جاء قرار نبوى عقب تقدم ولي أمر ببلاغ للاعتداء على نجله ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار غضب الأهالي.