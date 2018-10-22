مئات الطلاب يهتفون داخل جامعة القاهرة

بدأت منذ قليل احتفالية جامعة القاهرة لتكريم الأساتذة الأحياء والعاملين من أبناء الجامعة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، واللواء الدكتور نصر محمد نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



بدأت الاحتفالية بهتاف مئات الطلاب بروح وطنية قائلين: "قوة، عزيمة، إيمان، رجالة مصر في كل مكان".



وتنظم جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور اللواء الدكتور نصر محمد نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



ومن المقرر أن يُلقي اللواء الدكتور نصر محمد نصر سالم، محاضرة تحت عنوان: المخاطر المحيطة بمصر والوطن العربي قبل وبعد انتصار أكتوبر 1973، ويسلط الضوء على طبيعة التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر المجيدة وما حققه الجيش المصري من انتصارات تدرس في الأكاديميات العسكرية، ويوضح ايضًا عوامل نجاح الجيش الوطني في استرداد اﻷرض وتعزيز كرامة الوطن والمواطن.



كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أشار إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية، تكريم نحو 50 من الأساتذة والعاملين من أبناء الجامعة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.