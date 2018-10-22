وزير الاتصالات: 6 مليارات دولار صادرات مصر في تكنولوجيا المعلومات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، أن المرحلة المقبلة تتطلب عمل مكثف من الجميع، مشيرا إلى جهود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في دعم جهود الوزارة.



واستعرض وزير الاتصالات خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الاثنين، حيث أكد أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات سريعة النمو ومن القطاعات المكملة لعمل الوزارات والهيئات الأخرى.



وأضاف وزير الاتصالات، أن خطة الوزارة تقوم على عدة ركائز أساسية تم وضع الخطط والآليات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الركائز تسعى إلى تنمية القطاع وزيادة استثماراته وزيادة الناتج عن القطاع.



وأكد طلعت أن الركيزة الأولى تعتمد على فتح أسواق جديدة إقليما وعالميا، مشيرا إلى أن مصر تستهدف السوق الخليجية والتي تمر بمرحلة تحول رقمي مكثف، كما تستهدف مصر السوق الإفريقية وفي المقدمة منه دول حوض النيل، بالإضافة إلى أسواق واعدة مثل نيجيريا وزامبيا، لافتا إلى استهداف السوق الأوروبية التي تشهد تراجعا ديمجرافيا مثل الدول الاسكندنافية، والتي تبحث عن أيدي عاملة ماهرة في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح وزير الاتصالات، أن حجم صادرات مصر في تكنولوجيا المعلومات بلغ نحو 6 مليارات دولار في 2018، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى نحو 19 مليار دولار خلال عام 2020، مضيفا أن الوزارة تتحرك في اتجاهين، اتجاه مشروعات توفر فرص عمل عالية القيمة قليلة العمالة، واتجاه مشروعات توفر فرص عمل قليلة القيمة كثيفة العمالة.



وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين حماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى قانون التجارة الرقمية، مؤكدا أنها قوانين تخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر.



وأضاف وزير الاتصالات، أن من أهم ركائز الوزارة هي توفير فرص العمل لمتحدي الإعاقة، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات التي تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة من متحدي وأصحاب القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب متحدي الإعاقة.



وأكد الوزير أن أحد الركائز أيضا هو دعم "العلاج الرقمي" والتشخيص عن بعد من خلال إنشاء 300 وحدة صحية محلية تقوم بالعلاج عن بعد تكون مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتسهم في تشخيص وعلاج 300 ألف شخص عن بعد.



كما تحدث الوزير عن ركيزة دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تبني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد من المبادرات التي تسهم في تقديم الخدمات التكنولوجية للفئات الأولى بالرعاية من خلال مراكز تدريب تكنولوجية في كافة المحافظات، وإقامة صالات حاسب آلي مجهزة في أكثر من 600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمات التكنولوجية لعدد من دور الأيتام.



وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تقيم تجمعات تكنولوجية في عدد من المدن والمحافظات، مثل برج العرب وأسيوط وبني سويف ومدينة السادات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إقامة 8 جامعات تكون متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون قادرة على خلق كوادر مؤهلة لسوق العمل.



وأضاف عمرو طلعت إلى أن مصر تسعى بقوة إلى الانتقال من مرحلة التجميع الإلكتروني إلى مرحلة التصنيع الإلكتروني، من خلال الاعتماد على زيادة القيمة المضافة على عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة الصادرات وبجودة عالية تثبت كفاءتها في السوق الخارجية.



وأكد وزير الاتصالات أن أحد أهم ركائز الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو العمل على دعم التحول الرقمي في المجتمع، والذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمات عن متلقيها، والحد من الفساد المالي والإداري، والسيطرة على البيروقراطية وتقليل الإهدار في الوقت والمال.



كما أكد وزير الاتصالات أن أحد الركائز الأساسية لعمل الوزارة هو تطوير البنية التحتية المعلوماتية، من خلال تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، مد شبكات الألياف الضوئية، وتوصيل خدمات الإنترنت الأرضي للمنازل، ودعم وحماية الكوابل البحرية التي تمر في مصر، مشيرا إلى أن مصر ثاني أكبر عدد من الكوابل البحرية في العالم.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الركيزة الأخيرة في خطة عمل الوزارة ستقوم على الاستعانة بشركات مراقبة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والتنافسية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.