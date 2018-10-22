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حوادث

النيابة تعاين موقع حادث بريد قليوب وتأمر بتشريح جثث المتوفيين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صورة أرشيفية - اطلاق
صورة أرشيفية - اطلاق نار
إبراهيم الهوارى
أمرت النيابة العامة بقليوب بتشريح جثتى موظفين ببريد قليوب ونقلها لمستشفى بنها التعليمى لإجراء الطب الشرعي تشريحها لبيان سبب الوفاة وذلك في واقعة إطلاق موظف بمكتب بريد قليوب النار على زميله وبعدها على نفسه ما أدى إلى مصرعهما.

كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها قسم قليوب أن اللجنة المختصة بالتفتيش على مكتب البريد اكتشفت وجود عجز بعهدته بقيمة 3 ملايين جنيه وعندما أخرج الموظف سلاحا ناريا وصوبه نحو زميله توسل إليه المفتش بألا يفعل ذلك، وقال له: مش مستاهلة، ولكن الأول كان مستعدا وجاهزا لإطلاق النار في دقائق.

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من قسم قليوب بإطلاق موظف بمكتب البريد النار على نفسه هو وزميله انتقل مدير المباحث الجنائية.

تبين قيام موظف بمكتب بريد قليوب بإطلاق النار على زميله بطبنجة كانت بحوزته، وبعدها أطلق النار على نفسه، عقب اكتشاف لجنة تفتيش من مكتب البريد الرئيسي ببنها، وجود عجز في عهدته بقيمة 3 ملايين جنيه.

تم نقل الموظف وزميله جثتين هامدتين إلى مستشفى قليوب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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