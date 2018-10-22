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تعليم

التعليم: بدء المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على مناهج النظام الجديد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن بدء المرحلة الثانية من تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى على مناهج النظام الجديد ( EDUCATION 2.0 ) ضمن أنشطة مشروع التعلم في الصفوف الأولى والبرنامج العلاجي لاستكمال بناء قدرات المعلمين وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم معلمى رياض الأطفال بالمساعدة الفنية اللازمة لتدريس المناهج الجديدة ( 2.0 ) وتوفير التدريبات الملائمة والتنمية المستمرة للمعلمين.

وأضاف عمر في بيان رسمي له، أنه المستهدف استكمال تدريب عدد 30.000 ألف معلم و تدريب عدد 3604 موجهين بجميع المحافظات .

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى أنه تم تقسيم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلى 3 مجموعات وتم البدء بعقد تدريبات TOT لعدد 1362 مدرب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال وكذلك تدريب السادة موجهي رياض الأطفال والصفوف الأولى وأنه سيتم تدريب معلمي رياض الأطفال من قبل مدربي المديرية والسابق تدريبهم .

وأضاف الدكتور حسن جاويش عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى بأنه سيتم زيارة المدارس برفقة موجهي التعلم في الصفوف الأولى لتقديم الدعم الفني وفق متطلبات نظام التعليم الجديد.
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