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أخبار العالم

قرار جديد من السعودية والإمارات بشأن اليمن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات، الاثنين، عن تقديم مبلغ 70 مليون دولار، مناصفة؛ لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قوله: "إن دول التحالف بقيادة السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية؛ بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع، وفي مقدمهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن".

وأضاف: "هذا الأمر يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، والذي تجاوز منذ عام 2015 حتى الآن، 17 مليار دولار أمريكي ولا يزال مستمرًا".

وأشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية لتفادي تدهورها باليمن، مؤكدًا أن دول التحالف تطلع من الحكومة اليمنية، ووضعت الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها، والعمل على تعزيز أدائها ضمن الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية؛ لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني خاصة في أمنهم الغذائي والصحة العامة.

وتابع: "دول التحالف تعزو مسئولية تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن إلى المليشيا الحوثية؛ بسبب انقلابها على الشرعية، ورفضها مبادرات الحلول السياسية، وعدم التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة".
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