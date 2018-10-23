بدء عملية التصويت بانتخابات العلميين.. صور

بدأت قبل قليل عملية التصويت بالانتخابات التكميلية لمجلس النقابة العامة للمهنة العلمية ومجالس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية بالمقر الرئيسي للعلميين بوسط القاهرة.



وقال الدكتور صلاح النادي أمين عام النقابة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات من الجمعية العمومية للعلميين يتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف عضو ممن سددوا الاشتراك السنوي عن العام 2017.



وأضاف النادي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبواب اللجان فتحت أمام الناخبين من العاشرة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء وسوف يكون هناك مد لعملية التصويت حسب الحاجة ورؤية رئيس اللجنة، مؤكدا أن عملية التصويت تجرى داخل مقر النقابة العامة بشارع الألفي بوسط القاهرة ودار العلميين بمدينة نصر بالإضافة لمقرات النقابات الفرعية والبالغ عددها 18 فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.



وتابع النادي، قائلا: هناك أيضا 6 مكاتب تابعة للعلميين "تحت التأسيس" ستجري بها عملية التصويت بالمحافظات والمدن التالية "الاقصر _ أدفو _ كفر الشيخ _ الوادي الجديد _ الغردقة _ العاشر من رمضان"، مشيرا إلي أن عملية التصويت للعلميين بمحافظة الجيزة تجري داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة نافيا إجراء الانتخابات داخل كليات العلوم أو التجمعات التي بها علميين كما أعلن سابقا.



ولفت النادي إلى أن الانتخابات يتنافس بها 77 مرشحا على 21 مقعدا شاغرا بمجلس النقابة العامة بالإضافة إلى 12 مقعدا شاغرا بمجالس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية، وسوف يوجد بكل لجنة انتخابية مستشار قانوني لحل أي مشاكل قد تحدث خلال عملية التصويت بجانب اللجنة المشرفة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات بعد بطلان قانون 100 لسنة 1993 في عام 2011.



وأشار أمين عام العلميين، إلى أن عملية الفرز ستجري اليوم داخل مقر اللجنة وسوف تبلغ النتائج تليفونيا أو عن طريق خدمة الواتس بعد الانتهاء من الفرز على ان تجمع النتائج كاملة في غدا الأربعاء وتعلن النتيجة النهائية بعد غدا الخميس.