القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

افتتحت القوات المسلحة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وافتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، مدرسة الشهيد نقيب خالد إبراهيم سليمان بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة، ومدرسة الشهيد نقيب محمد هانئ محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء، واللتان أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق، وتقديم فرص تعليم متساوية بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء.



وتضم كل مدرسة عددا من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية واستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بجميع متطلبات المعيشة، فضلًا عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.



ونقل قائد قوات شرق القناة، خلال لقائه مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء، تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأبناء جنوب سيناء الذين يقفون خلف القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.



وأكد محافظ جنوب سيناء على جهود جميع أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة.



وقدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة علي ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدين أهمية المدرستين الجديدتين في التخفيف عن أبنائهم بدلا من الانتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة.



ووزعت القوات المسلحة بالتزامن مع افتتاح المدرستين عدد من الشنط المدرسية والأدوات الكتابية وكميات من المواد الغذائية والأغطية على أبناء جنوب سيناء.



حضر المراسم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل جنوب سيناء.