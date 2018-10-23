متحدث التموين يوضح الهدف من مبادرة خضار بلدنا.. فيديو

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة طرحت مبادرة خضار بلدنا لطرح الخضراوات والفاكهة بأسعار منخفضة فى محافظتى القاهرة والجيزة، مؤكدًا أن هدف المبادرة توصيل السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الوزارة خصصت 25 سيارة متنقلة بدأت اليوم طرح منتجات مبادرة «خضار بلدنا» ولمدة شهر وكشف أن سعر البطاطس بـ 9.25 جنيه والطماطم بـ 8 جنيهات في مبادرة «خضار بلدنا» بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية في كافة المناطق.



وأوضح أن كيلو الدواجن المجمدة في المجمعات انخفض إلى 38 جنيها للكيلو واللحوم بـ60 جنيها للكيلو، مضيفا أن الدواجن واللحوم تباع في المجمعات الاستهلاكية بنسبة تخفيض 20% عن السوق.

