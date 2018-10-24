الجيش اليمني ينتزع أكثر من 1200 لغم في محور محافظة صعدة

تمكن فريق نزع الألغام التابع للجيش اليمني بمحور محافظة صعدة، من نزع كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، كانت الميليشيات الحوثية قد زرعتها في عدد من مناطق جبهتي البقع وكتاف قبل دحرها منها.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر في الفريق الهندسي قوله، إنهم تمكنوا من انتزاع قرابة 1214 لغمًا مختلفة الأشكال والأحجام زرعتها الميليشيات قبل فرارها في كل من البقع وكتاف بصعدة.



وأشار المصدر إلى أن الميليشيات تتعمد زراعة الألغام في الطرقات والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين، مؤكدًا أن الجهود لا تزال مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة منها لتأمينها أمام عودة المدنيين إلى مناطقهم.



يذكر أن فرق الألغام التابعة للجيش الوطني اليمني سبق وأن انتزعت أكثر من 10 آلاف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات صعدة خلال الأشهر الماضية.