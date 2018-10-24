مواجهة متكافئة بين المقاصة ووادى دجلة فى كأس مصر .. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى مواجهة قيوة عندما يلعب اليوم أمام وادى دجلة بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر .



ويسعى الفريق الفيومى مدربه طلعت يوسف إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس .



وكان المقاصة تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على حساب ابو قير للأسمدة بينما صعد وادى دجلة بعد تغلبه على الجونة .