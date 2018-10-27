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ديني

لجنة الفتوى توضح كيفية التوبة من الذنب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه (أذنبت ذنبًا وأريد أن يقبل الله توبتي)؟

وقالت لجنة الفتوى، إن على السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ، وليعلم أن رحمة الله واسعة والله عز وجل يقبل من تاب إليه مهما بلغ ذنبه قال تعالى {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.

وتابعت: على السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى فإن حسن الظن بالله باب الأمل والتفاؤل ، وقد قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ» صحيح مسلم.
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