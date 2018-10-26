وزير خارجية الصين يزور الفلبين وبابوا غينيا الجديدة وفيجي نهاية الشهر الجاري

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بجولة خارجية تشمل الفلبين وبابوا غينيا الجديدة وفيجي خلال الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –خلال المؤتمر الصحفي اليومي- إن الزيارات الرسمية للدول الثلاث تأتي بناء على دعوات من وزيري خارجية الفلبين وبابوا غينيا الجديدة ورئيس وزراء فيجي.

