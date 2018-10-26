ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد رزق عن سيول الأردن: خالص العزاء للشعب الشقيق

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
محمد بدران
نعى الفنان أحمد رزق، ضحايا سيول الأردن التي ضربت البلاد أمس وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وفقدان 8 في منطقة البحر الميت.

ونشر "رزق" عبر صفحته الرسمية على موقع الصور "انستجرام"، صورة لعدد من الاطفال الابرياء وعلق عليها: "خالص العزاء للشعب الأردني الشقيق في ضحايا السيول ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ أمس الخميس في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وإنقاذ 25 آخرين وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.
أحمد رزق عن سيول الأردن: خالص العزاء للشعب الشقيق
loading...

ترشيحاتنا

الحاصلات الزراعية: لا ننتج البطاطس في هذا التوقيت من السنة.. فيديو

جينا للسمرة الحلوة جينا ..عمرو مصطفى يطلق أغنية وطنية جديدة.. فيديو

من هي سهل زودي أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في إثيوبيا؟

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

هآرتس العبرية: مقتل الفلسطينية عائشة الرابي عمل إرهابى

الإيجار القديم قانون مثير للجدل.. حلول برلمانية لإخلاء الشقق وفتح المغلقة.. ونواب: توريث الوحدة مرة واحدة بحكم الدستورية.. وإلغاء عقد الأماكن الإدارية التابعة للدولة

خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أعمال تفرج الكرب وتزيل الهم.. فيديو

نائبة تطالب بفصل معلمي الدروس الخصوصية

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

الزراعة: تاجر اشترى بطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه وباعها بـ10..فيديو

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

هشام الجخ: أنا خيبان ولو عرفت اللي يميزني هبقى شاطر.. فيديو
أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
لقطات نادرة لتشريح جثة ثاني أكبر حيوان على سطح الأرض..فيديو
بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو
الزراعة: تاجر اشترى بطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه وباعها بـ10..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟