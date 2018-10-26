أحمد رزق عن سيول الأردن: خالص العزاء للشعب الشقيق

نعى الفنان أحمد رزق، ضحايا سيول الأردن التي ضربت البلاد أمس وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وفقدان 8 في منطقة البحر الميت.



ونشر "رزق" عبر صفحته الرسمية على موقع الصور "انستجرام"، صورة لعدد من الاطفال الابرياء وعلق عليها: "خالص العزاء للشعب الأردني الشقيق في ضحايا السيول ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم".



يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ أمس الخميس في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وإنقاذ 25 آخرين وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.