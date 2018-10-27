محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض لقاء صعب أمام كارديف سيتي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الانفيلد، فى إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .



ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ويحتل فريق مانشستر سيتي الصدارة بنفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف لصالحه، بينما يقبع كارديف في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.





ويتوقع أن يلعب ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة : أليسون

الدفاع : روبرتسون، فان ديك، جو جوميز، أرنولد.



الوسط : فينالدوم، هندرسون، شيردان شاكيري،



الهجوم : محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.