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فن

شاهد.. محمد هنيدى يحرج ياسمين الخطيب والسخرية تجتاح السوشيال ميديا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة ياسمين الخطيب، تغردة على موقع "تويتر"، تحيي فيها ذكرى رحيل الأديب عباس العقاد قائلة: "اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربى الأستاذ عباس العقاد.. ابن مصر الذى لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها، سوى أنه شارع رئيسى بحى مدينة نصر".

وأثارت التغريدة سخرية بين جمهور السوشيال ميديا بسبب الخطأ الذى وقعت فيه، لتقوم بمسحها ونشر تغريدة أخرى قائلة: "والله ما كتبت عباس العقاد ولا روكسى.. الأدمن حب يوجب مع معايا علقنى فى الشارع.. الله يخرب بيته.. بس يُشكر إنه جاب الزملكاوى الجميل محمد هنيدى لحد ناصية التسعين"، وذلك بعد أن قام الفنان محمد هنيدى بالسخرية منها قائلًا: "ومننساش طبعا إنه خد جايزة نوبل فى الأدب".

وأضافت "الخطيب": "ماكتبتش حاجة وربنا.. بس أول مرة التحفيل يطلع حلو".
شاهد.. محمد هنيدى يحرج ياسمين الخطيب والسخرية تجتاح السوشيال ميديا
شاهد.. محمد هنيدى يحرج ياسمين الخطيب والسخرية تجتاح السوشيال ميديا
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