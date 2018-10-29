محافظ القليوبية: مصر ستعود لمكانتها كسلة غذاء العالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم في حفل اليوبيل الماسي لكلية الزراعة بشبرا الخيمة التابعة لجامعة عين شمس بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها وذلك بحضور مدير مكتب الفاو بالقاهرة (منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة) ونائب رئيس جامعة عين شمس وعميد الكلية.



وأكد محافظ القليوبية فى كلمته خلال الاحتفال على عراقة الكلية لكونها محرابا للعلم والعلماء على مدار 25 عاما كما تقدم بالشكر للطلاب علي المشروعات التي قدموها مطالبا بتفعيلها علي أرض الواقع وأن يكون لكل خريج مشروع يمتلكه في مجال الإنتاج الزراعي أوالداجني أوالحيواني أو السمكي لتكون نواة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن التنمية تنتج من تلك المشروعات الهامة.



وأضاف أن الزراعة أصل الحياة ومن أهم المقومات التي تعتمد عليها أي دولة في أمنها الغذائي الذي يعد ركيزة أساسية لتوفير حياه كريمة وآمنة للمواطنين مشيرا الى أن مصر كانت تمثل سلة الغذاء للعالم متمنيا أن تعود مصر إلي ريادتها في مجال الزراعة بفضل علمائها وأساتذتها المخلصين.



وأضاف أن كلية الزراعة بجامعة عين شمس تعد من الكليات متعددة الولاية حيث تمتلك مزارع بمحافظة القليوبية بشلقان بالقناطر الخيرية ومزارع بمحافظة البحيرة بالنوبارية مشيرا إلى أنه يقوم دائما بإشراك أساتذة كلية الزراعة بجامعة بنها للاستفادة من خبراتهم في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية بالمحافظة.



وخلال الاحتفالية افتتح المحافظ معرض الصور والمتحف الزراعي للكلية حيث تفقد المعرض الذي يضم عددا من الصور التذكارية لمؤسسي الكلية خلال مراحل تطورها فضلا عن بعض الحيوانات والحشرات التي يستخدمها الطلاب في الدراسات والمحاضرات العملية.



كما افتتح المحافظ أيضا معرض كلية الزراعة الذي يضم منتجات جميع الأقسام بالكلية بالإضافة إلى بعض الآلات الزراعية وابتكارات الطلاب والذي اثني عليها كثيرا حيث تتميز بالجودة العالية.

