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أخبار البلد

سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية تطوير ملف التدريب لإبرازه بصورة مختلفة شكلًا وموضوعًا، وإحداث نقلة نوعية تجعل هناك تشابكًا وترابطًا بين التدريب والتشغيل، وتقريب الطلاب من احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، حيث ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وأهم المشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن الأنشطة التي يزاولها، والتي تتمثل في تمويل مراكز وبرامج التدريب وكذا الأنشطة التدريبية الأخرى.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه يجرى حاليًا إعادة تأهيل وتطوير عدد من مراكز التدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل، سواء المهارات الفنية أو الشخصية.

سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
سعفان: تطوير ملف التدريب لربطه بالتشغيل واحتياجات سوق العمل
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