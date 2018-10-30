محافظ كفر الشيخ يوزع 92 وحدة سكنية بقلين ..صور

وزّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 92 وحدة سكنية، في المرحلة الأولى من إجمالي 330 وحدة سكنية فضلًا عن 24 محلًا تجاريًا، بمدينة قلين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ والبالغ عددها حوالى 300 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى والثانية.





جاء ذلك بحضور، المحاسب محمد الشهاوى، والنائب أحمد الطنطاوى، والدكتور عمرو دوير، أعضاء مجلس النواب، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بقلين.





قال محافظ كفر الشيخ، إن وحدات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة قلين ومشروع إنشاء 24 عمارة بعدد 522 وحدة سكنية بتكلفة 80 مليون جنيه طبقًا للقيمة التعاقدية، تم الانتهاء من 14 عمارة بطريق قلين / دسوق بموقع الإسكان الاجتماعي قلين (1) بعدد 330 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب و 24 محل بقيمة أمر الإسناد 45.5 مليون جنيه.





وتابع، و 10 عمارات بطريق قلين / دسوق بموقع الإسكان الاجتماعي قلين (2) بعدد 222 وحدة سكنية و 72 محل بقيمة أمر إسناد 32.2 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال تجهيز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والجمعية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق بدمنهور.



