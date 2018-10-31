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اقتصاد

بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ7 محافظات..اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
بدأت اليوم الأربعاء مكاتب البريد المميكن بـــ 7 محافظات فى بيع كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وعددها 60 ألف شقة بمساحات من 75 إلى 90 مترا مربعا بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الكراسات متوافرة بكل مكاتب البريد المميكن بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية المنيا والبحر الأحمر".

وتطرح وزارة الإسكان الوحدات مساحة 75 مترًا مربعًا بسعر 185 ألف جنيه، و90 مترًا بسعر 225 ألف جنيه، بزيادة نحو 40 ألف جنيه عن سعر الوحدة فى 90 مترًا فى الإعلان التاسع الذى طرحته الوزارة فى نهاية 2017 والتى بلغت قيمة الوحدة فيه 184 ألف جنيه للشقة 90 مترًا.

وتشترط الدولة على المتقدمين للوحدات ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد على 50 وقت التقدم، وألا يقل الدخل عن 1300 جنيه شهريا وألا يزيد على 4200 جنيه شهريا للأعزب ولا يزيد على 5700 للأسرة.

كما يشترط ألا يكون سبق للمتقدم لحجز شقة أن يكون استفاد بوحدة سكنية فى أى مشروع سابق أو قرض إسكان تعاونى، وأن يكون من القاطنين بالمحافظة المطروح بها الوحدة أو العاملين بها أو تكون محل ميلاد له، ويقوم الحاجز باستلام وحدته بعد 30 شهرًا من الحجز يقوم خلالها بسداد 10 أقساط ربع سنوية بقيمة 1500 جنيه للوحدة 75 مترًا مربعًا، و2000 جنيه للوحدة 90 مترًا مربعًا.
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