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حوادث

بعد انتشار العملات المزورة.. الداخلية تضبط أفراد العصابة بالقاهرة والجيزة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:03 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

البداية كانت بورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتشار تداول العملات الوطنية من فئة الـ50 جنيها المقلدة بنطاق محافظتي "القاهرة –الجيزة".

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين إلى أن وراء ذلك النشاط كل من المدعو "سامح.ح.س"، 31 سنة "فنى طباعة" السابق اتهامه فى العديد من القضايا آخرهم قضية "تقليد علامات تجارية"، والمدعو "محمد. ف.أ"، 25 سنة ومقيمان بمحافظة القاهرة، والمدعو "سيد. ن.س"، 25 سنة، والمدعو "محمود.ى.م"، 24 سنة ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة "50 جنيها" وقاموا باستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، واتخذوا منها مسرحًا لممارسة نشاطهـــما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهــزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة فى عمليات تقليد العملات الوطنية، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي "القاهرة–الجيزة"، وذلك مقابل مبالغ مالية "صحيحة" طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالشقة المشار إليها، وبتفتيشها عثر على ما يلى (جهاز حاسب آلى "تجميع" بمشتملاته و(3) طابعات كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث المستخدمة فى تقليد العملات المضبوطة - ماكينة تصوير ليزر ألوان- (2300) ورق تصوير مطبوع فئة "50 جنيها"- 4 ورقات مالية مقلدة بكل فرخ ورق تصوير بإجمالى مبلغ (460) ألف جنيه مقلدة- 1650 فرخ ورق تصوير يستخدم فى طباعة العملات المقلدة - (3) أحبار طابعات ليزر ألوان مختلفة - (1) قاطعة أوراق- أدوات مساعدة في عمليات التقليد عبارة عن (3) شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الكليات "مزورين بالكامل"- (4) هواتف محمول يستخدمها المتهمون فى ممارسة نشاطهم الإجرامي.

بفحص جهاز الحاسب الآلى فنيًا تبين أنه محمل بالعملات الورقية المقلدة المضبوطة فئة "50 جنيها" والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.. وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة وتماثل مثيلتها الصحيحة من حيث (المقاسات النسبية – التصميمات– الألوان).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وبواقع مبلغ 200 جنيه "صحيحة" لكل ألف جنيه "مقلدة"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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