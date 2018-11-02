سيراميكا كليوباترا 2003 يتأهل لدوري القطاعات بخماسية في الصيد

تأهل فريق الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، مواليد عام 2003، إلى دوري القطاعات، بعد أن فاز ببطولة الجيزة المؤهلة لهذا الدوري، عقب تفوقه على الصيد بخمسة أهداف دون رد.



كان سيراميكا كليوباترا تأهل كأول مجموعته برصيد 15 نقطة، وبعدها نجح في الفوز على الترسانة في عقر داره، بالدور قبل النهائي، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4/2، وبعدها انتصر على الصيد، ويفوز بالبطولة ويتأهل لدوري القطاعات.



الجدير بالذكر أن العميد شامل دراز يتولى منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وهاني العقبي المدير الفني للقطاع، بينما يتكون الجهاز الفني من حسين كمال مدير فني، ومعه أحمد سيكا مدرب عام، ومحمد إبراهيم مدرب حراس مرمى، وأحمد رجب إداري، ودكتور محمد سيد إيكا علاج طبيعي.