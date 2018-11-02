وائل جمعة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد الشناوي

وجه وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي عقب مباراة الأهلي والترجي التونسي.



وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن الهدف الوحيد الذي أحرزه الترجي في شباك الأهلي جاء بعد خطأ من جانب محمد الشناوي وتسببه في ركلة جزاء لصالح الجانب التونسي.



وأضاف وائل جمعة منتقدًا محمد الشناوي :" على محمد الشناوي أن يراجع نفسه كثيرًا الفترة المقبلة، وأعتقد أن نتيجة التقدم للأهلي بهدفين دون رد أفضل من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف".



وفاز الأهلي على فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة في رادس.