وزارة العدل توافق على نقل مقر انعقاد 6 دوائر أسرة إلى محكمة جنوب القاهرة

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قرار المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، على نقل ٦ دوائر لنظر منازعات شئون الأسرة الخاصة بأقسام الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومركز إمبابة وقسم إمبابة والدقي والعجوزة والوراق من التجمع الخامس إلي القاعة رقم ١٩ بالطابق الثاني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.





يأتي القرار مراعاة للأسرة وتخفيفًا للأعباء والمشقة عليهم من الانتقال من محال إقامتهم إلى مقر المحكمة.





وحددت محكمة الاستئناف دور الأول من ديسمبر لتنفيذ القرار وذلك بعد حصر القضايا الخاصة بالأقسام السابقة التي كانت منظورة أمام الدوائر بالتجمع الخامس والخاصة بالأقسام المنوه عنها إلى دوائرها الجديدة بزينهم للفصل فيها.





كما قرر المستشار رضا شوكت نقل قضايا الأسرة الخاصة بأقسام الهرم وأكتوبر أول وثانٍ والبدرشين والعياط والصف والواحات البحرية وأوسيم ومركز الجيزة إلى مأمورية استئناف ٦ أكتوبر.





وأصدر المستشار رضا شوكت، تعليمات لجميع دوائر المحكمة والعاملين بها بأن تكون كافة الأوراق الرسمية ومحاضر الجلسات موقع عليها بتوقيع ثلاثى مقروء يكشف عن اسم صاحبه حتى يمكن إجراء المضاهاة عليه إذا ما تم الطعن على الأوراق بالتزوير وذلك بهدف تحديد المسئوليات ومنع التلاعب ومواجهة كافة الثغرات.