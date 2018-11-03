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سريلانكية تشكر الرئيس السيسي على تدشين منتدى شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:32 م
فتاة سيرلانكية
فتاة سيرلانكية
عبد الخالق صلاح
قدمت أحد ضيوف منتدى شباب العالم من دولة سريلانكا، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح إلى شباب العالم للتحدث الي بعضهم البعض على أرض مصر؛ موضحة أن ذلك يعتبر حدثا عظيما ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.

وأشارت جياثما ويكراماناياكى مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، خلال كلمتها في افتتاحية منتدى شباب العالم؛ أن المشاركة الفاعلة للشباب سوف تغير العالم لأن العالم يعتبر شابا؛ حسب أغلبية السكان؛ مشيرة إلى أن الفرصة سانحة الآن أمام شباب العالم للاستفادة من بعضهم البعض.

وأكدت، أنه من الضروري منح الشباب فرصة للمشاركة في اتخاذات القرارات؛ منوهة الي أنه في بعض البلدان يوجد عدد من المشكلات التي تواجه الشباب منها زوج القاصرات، ومعاملة الاناث معاملة غير لائقة لكونها انثى؛ وتابعت: « نحن كشباب العالم شركاء لأننا قادة الغد ».

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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