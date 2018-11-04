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مرأة

مشروبات تخلصك من الوزن بسرعة لا تتوقعينها وتحرق الدهون

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين خسارة الوزن بسرعة لا تتوقعينها.. يمكنك تحقيق ذلك بمشروبات سريعة تخلصك من الوزن الزائد وتحفز الأيض وحرق الدهون إليك المشروبات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

مشروب التفاح والجنزبيل

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:

ثمرة تفاح
ملعقتان من الجنزبيل المبشور
ثمرة خيار

طريقة تحضير المشروب:

فى الخلاط الكهربائى امزجى المكونات مع بعضها، وتناولى كوب منه 3 مرات يوميا، حيث تساعد تلك المشروب على تنظيم مستوى السكر في الدم وتنشيط عملية الأيض.

مشروب الكيوى والليمون:

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب.

ثمرتان من الكيوي
ثمرة من التفاح
ثمرتين من الخيار
ملعقة عصير الليمون
القليل من أوراق النعناع

طريقة تحضير المشروب.

في الخلاط الكهربائي امزجى كافة المكونات لتتجانس تماما وتكون مزيج بدون تكتلات وأضيفي لهم نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة عسل، والقليل من الثلج المجروش. واحرصي على تناول المشروب في الصباح فهو يعمل خسارة الوزن والتخلص من السمنة والعمل على طرد السموم خارج الجسم.

مشروب التين والينسون:

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:
ثمرتا تين.
كوب حليب دافئ.
ملعقة كبيرة من اليانسون.

طريقة إعداد واستخدام المشروب:

-ضعي حبات التين والينسون فى كوب من اللبن الدافىء واتركيه حتى تلين لصباح اليوم التالى.
-تناولي كوبًا منه بعد الاستيقاظ من النوم مع ضرورة عدم تناول الطعام إلا بعد مرور ساعتين وستلاحظين الفرق.
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