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محافظات

محافظ القليوبية: فحص مليون و462 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد االدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الحملة القومية لفيروس سي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السعدني سكرتير عام محافظة القليوبية ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة إذ بلغ عدد من تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة مليون و462 ألف مواطن ومواطنة. 

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المخطط الذي تعمل المحافظة على تنفيذه منذ بداية الحملة،مؤكدا ضرورة توعية المواطنين لحثهم الدائم لإجراء التحاليل المطلوبة للحفاظ على صحتهم والقضاء نهائيا على هذا المرض.

ووجه المحافظ بضرورة عمل حملات توعوية بالقرى والنجوع والمدن ومشاركة المجتمع المدني كطرف فعال ومشارك فى جميع الأعمال لنجاح الحملة والتوجه إلى المصانع والورش.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بعمل متابعة لجميع الوحدات الصحية والمستشفيات ومراجعة التراخيص الخاصة لبعض المستشفيات الخاصة مشددا على سلامة المواطنين وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية،مشددا على ضرورة عمل نقاط بالمدارس ومراكز الشباب وبجوار المساجد والكنائس بالتنسيق مع مديرية الصحة مع إرسال تقرير يومي.
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