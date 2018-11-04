ميسي يعود لقائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأعلن حساب برشلونة الرسمي عبر "تويتر"، أن ليونيل ميسي نجم الفريق سيسافر مع البعثة المتجهة إلى إيطاليا، بدون تصريح طبي.





يذكر أن ميسي سابق الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع الأيمن، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني جاهز للمشاركة مع الفريق الكتالوني، ضد النيراتزوري، يوم الثلاثاء المقبل.





وكان الأرجنتيني تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.





وجاءت قائمة البارسا على النحو التالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسن - إيناكي بينيا





خط الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - ألبا - سيرجي روبيرتو - شومي





خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - دينيس سواريز - كوتينيو - آرثر - رافينيا - فيدال - ألينيا



