الرئيس السيسي يشهد جلسة حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مستخدميها

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي، تنقذ أم تستعبد مستخدميها ؟"، وذلك في إطار فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.



يتحدث في الجلسة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في السوشيال ميديا، من بينهم دانتي ليكونا مدير الإعلام بجمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفلافيانا ماتاتا المديرة التنفيذية لمؤسسة دانتي ليكونا، وهي ملكة جمال تنزانيا وعارضة أزياء وتعد واحدة من أفضل 7 نماذج لأعلى دخل بين النساء في أفريقيا، وبيلي بارنيا مؤسسة والرئيس التنفيذي لمؤسسة سكيلز كامب أي معسكر المهارات، وتعمل بمجال التسويق الرقمي بجامعة رايرسون بكندا، والعميد خالد عكاشة الخبير الأمني، وريان بينا الخبير الاستراتيجي في مواقع التواصل الاجتماعي وهو من الولايات المتحدة.



كما يتحدث في الجلسة جيف بولاس وهو مستثمر ومهندس تسويق لوسائل الإعلام الاجتماعية، ومحمد خيرت من مصر وهو مؤسس موقع Egyptian streets، وتم إدراج اسمه في قائمة أكثر من 30 شابا عربيا تأثيرا بحسب مجلة فوربس لعام 2018 تحت فئة الإعلام والتسويق، وكريستين أديرو مديرة شبكة الفتيات والأطفال بجامعة أوغندا، وماركو جيريك وهو رجل أعمال وعالم ومستشار ألماني في مجال الأمن السيبراني، وخولة الهاوي من الإمارات وهي متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأروى أبو عون وهي مصورة وفنانة ليبية تعيش في كندا، وجاك هاريس وهو مخرج أفلام وثائقية ومصور وممثل بريطاني، وباتريك وفينسنت المدير التنفيذي لمركز إدمان الإنترنت بالسويد، وفاطمة الزهراء عبد الفتاح الباحثة المصرية المتخصصة في الدراسات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات.



وتناقش الجلسة التصاعد السريع لوسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وتغييرها لنمط الحياة المعتاد كليا، وتأثيرها على العلاقات الأسرية والإنسانية وحياة الفرد اليومية، ومدى تأثيرها على الصحة النفسية والعقلية لمستخدميها، وكذلك على علاقاتهم الاجتماعية، وعلاقة مواقع التواصل الاجتماعي بالإبداع وإتاحة فرص عادلة لكسب الشهرة والمال، وقدرتها على إتاحة فرص لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، ومدى استغلال الجماعات الإرهابية لهذه المواقع ودورها في نشر الكراهية والشائعات في مختلف المجتمعات، واختراق الخصوصية وحدود استغلال المواقع لبيانات مستخدميها، وانتشار التنمر الإلكتروني، وسبل مكافحة الجريمة الإلكترونية ووضع التشريعات اللازمة لحماية المستخدمين.



كما تناقش الجلسة موضوع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام التقليدية، وكيف أسهمت هذه المواقع في التأثير على السلوكيات الاستهلاكية للأفراد، وكذلك تأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.