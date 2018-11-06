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تعليم

تعليم الوادي الجديد تحصد مركزين فى مسابقة فرسان القراءة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 من نوفمبر 2018 م ، أن تعليم الوادي الجديد حصلت على المركزين الثامن للمرحلة الثانوية، والرابع والعشرين للمرحلة الابتدائية ، بمسابقة فرسان القراءة لصيف 2018 م من بين محافظات الجمهورية وهذا تشريف وتحفيز لطلاب الوادي الجديد .

وأشاد التداوي بالطالب مصطفى سلامة محمد علي بمدرسة الثانوية بنين بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثامن بإدارة الخارجة التعليمية، وكذا التلميذ أحمد محمود سيد محمد بالراشدة الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الرابع والعشرين.

وأكد التداوي أن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ستقوم بتكريم الطالبين المذكورين على هذا التميز قريبًا جدًا.
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