السفارة الأمريكية تهنئ محمد إيهاب بعد فوزه بالذهبية الرابعة

هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب بفوزه بالذهبية الرابعة له بعد فوزه بذهبية بطولة العالم في منافسات الخطف لوزن تحت 81 كيلوجراما، المقامة بمدينة عشق آباد بتركمنستان.



وكتبت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك للمصري المميز محمد إيهاب لكسر الرقم القياسي العالمي في وزن 81 كجم رجال في بطولة العالم لرفع الأثقال في تركمانستان يوم الاثنين، مما يجعله أكثر مصري مقلد بالميداليات حاصدا أربعة ميداليات ذهبية!".



وسجل "إيهاب" اسم مصر في الأرقام القياسية، بعد تحطيم الرقم القياسي العالمي برفع ثقل 173 كيلوجراما، وبذلك أعاد محمد إيهاب كتابة اسم مصر في الأرقام القياسية منذ إنجاز خضر التوني في دورة الألعاب الأولمبية 1936 التي أقيمت ببرلين.



وأنهى محمد إيهاب منافسات الخطف برفع ثقل 173 كيلو جراما بفارق 1 كيلو جرام عن الصيني ليو تشياويان صاحب الميدالية الفضية.