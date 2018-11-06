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رياضة

ليندمان يقود فقرة بدنية بمران الأهلي الأول في تونس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
قاد الهولندي مايكل ليندمان مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق في بداية المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا لبرنامج الأحمال المحدد بعد الوصول إلى تونس صباح اليوم عقب رحلة طيران استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

ويلتقي الأهلي مع فريق الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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