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أخبار العالم

تغييرات في قيادات المؤسسة العسكرية بموريتانيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه تغييرات جديدة في المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان أوردته الإذاعة الرسمية، إنه بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين قائدا عاما لأركان الجيش. كما تم تعيين اللواء البحري اسلكو الشيخ الولي، قائدا مساعدا للأركان العامة للجيش.

وتولى العقيد البحري أحمد سعيد بن عوف قيادة الأركان البحرية، فيما عين اللواء حبيب الله النهاه أحمدو مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن.

وتأتي التغييرات في هرم المؤسسة العسكرية بموريتانيا عقب تعيين قائد الأركان العامة للجيش السابق محمد ولد الغزواني وزيرا للدفاع، ضمن تشكيلة حكومية جديدة أعلنت الأسبوع الماضي.
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