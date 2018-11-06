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حوادث

إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بالمقطم والعبور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:48 م
اغلاق ٥ مراكز لعلاج
اغلاق ٥ مراكز لعلاج الإدمان بالمقطم والعبور
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم بالقاهرة ومنطقة العبور بالقليوبية نظرًا لوجود بعض المخالفات بها.

وأثبتت التحريات وجود عدد من المخالفات وهى عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان وعدم وجود موافقة من الدفاع المدني وعدم وجود عقد تداول نفايات و عدم وجود فريق طبى و عدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى وعدم توافر تجهيزات طبية ، وغرف (عناية – طوارئ – إفاقة) ومزاولة نشاط طبى بدون ترخيص.

كما قامت الإدارة خلال إحدى حملاتها لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بين قائدي الحافلات المدرسية ، بفحص 406 من قائدي الحافلات المدرسية بعدد 31 مدرسة بمحافظة القاهرة وتبين إيجابية تعاطى 12 من بينهم للمواد المخدرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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