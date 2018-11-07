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رياضة

يوفنتوس يستضيف مانشستر يونايتد في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مواجهة نارية، اليوم، الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام فالنسيا بنتيجة 2-0، وفاز على يانج بويز 3-0، وانتصر على الشياطين الحُمر 1-0.

بينما يسعى مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على يوفنتوس، وخطف النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وحقق الشياطين الحُمر الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق يانج بويز بنتيجة 3-0، بينما تعادل أمام فالنسيا 1-1 في الجولة الثانية وخسر المباراة الماضية أمام اليوفي 1-0.

وقال ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز في المؤتمر الصحفي أمس، أن حتى أمور الفريق تسير بشكل جيد، واليوم بإمكانهم الوصول إلى أول أهدافهم، وهو التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن كل ما يهم هو الوصول إلى شهر مارس وفريقه في حالة جيدة وبمقدمة جميع البطولات.

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد، في المؤتمر الصحفي أمس، إن علاقته باللاعب الفرنسي بول بوجبا جيدة للغاية، عكس ما يردد البعض.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان، لإدارة المباراة بين الشياطين الحُمر والسيدة العجوز.

وأسفرت القرعة عن وقوع يوفنتوس مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة بجانب كل من فالنسيا الإسباني، ويانج بويز السويسري.

ويتربع يوفنتوس على عرش المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق 5 نقاط، على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث بنقطتين، فيما يحتل يانج بويز المركز الأخير بنقطة واحدة.
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